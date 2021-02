Luciano se despede de Fernando Diniz nas redes sociais: ‘Meu amigo e professor’

Técnico também recebeu homenagens de Reinaldo após sua saída do comando do São Paulo

Reprodução/SPFC Fernando Diniz e Luciano em campo



A demissão de Fernando Diniz do comando do São Paulo nesta segunda-feira, 1º, depois da derrota sofrida pelo Atlético-GO no domingo, deixou alguns atletas sentidos. O ataque Luciano usou suas redes sociais para se despedir publicamente do treinador com quem já tinha trabalhado no Fluminense e a quem chama de ‘meu amigo’. O jogador lamentou a saída de Diniz, mas disse entender a decisão da diretoria e desejou felicidades ao técnico. “Quero manifestar meu agradecimento ao meu amigo e professor Fernando Diniz, um dos caras que mais respeito e admiro no futebol, e um profissional como poucos. Como funcionário, respeito a decisão da direção do São Paulo, pois sei que as pessoas que lá estão pensam no melhor para o clube, mas meu carinho e admiração pelo amigo Diniz vai seguir sempre. Estou na torcida que ele tenha muito sucesso no prosseguimento de sua carreira e sei que em breve estará comandando outro grande clube”, escreveu em seu Instagram.

Reinaldo também se manifestou. O lateral-esquerdo agradeceu Diniz pelos aprendizados nos 16 meses de trabalho do técnico no clube. “Foi muito aprendizado e crescimento como jogador e pessoa com o professor Fernando Diniz durante esse período no São Paulo. Só tenho a agradecer a ele e toda comissão por tudo que fez por mim e pelo nosso grupo. Foi uma honra ser treinado por um profissional tão especial e que só merece o melhor. Muito obrigado pelos ensinamentos dentro e fora de campo e boa sorte em seus novos desafios”, disse. O time ainda não anunciou um substituto para Diniz nesta reta final de temporada. Marcos Vizolli assumiu interinamente o cargo.