Anitta é anunciada como atração da final da Liga dos Campeões da Uefa 2023

Brasileira será headliner ao lado de Burna Boy no show que acontece no dia 10 de junho no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul

Divulgação/Uefa Anitta vai se apresentar na final da Liga dos Campeões da Uefa 2023



A cantora Anitta foi anunciada nesta quarta-feira, 24, como uma das atrações principais do show de abertura da grande final da Liga dos Campeões da Uefa 2023. A apresentação vai acontecer antes do duelo entre Manchester City e Inter no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, no dia 10 de junho e a brasileira vai dividir o palco com o cantor Burna Boy. “Estou tão animada que a notícia finalmente saiu! Estou muito feliz por me apresentar na final da Liga dos Campeões da Uefa”, declarou a poderosa por meio de um comunicado. “Mal posso esperar para ser o headliner ao lado de Burna Boy. Vamos entregar um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo.” A carioca de 30 anos ganhou projeção mundial com o hit Envolver, que fez a cantora se tornar a primeira brasileira a alcançar o Top 1 global do Spotify. A fama internacional também rendeu à cantora uma indicação ao Grammy na categoria Artista Revelação, no entanto, Samara Joy foi quem levou o prêmio. Nas redes sociais, os fãs de Anitta celebraram mais uma conquista da cantora.