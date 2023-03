FPF define arbitragem para as quartas de final do Paulistão; confira

Fase decisiva do Estadual começa no próximo sábado, 11, com Palmeiras e São Bernardo no Allianz Parque

Raul Ramos/Ag.Paulistão Edina Batista apitará o jogo entre Palmeiras e São Bernardo, no Allianz Parque



A segunda fase do Campeonato Paulista começa neste sábado, 11, com as quartas de final e o duelo entre Palmeiras e São Bernardo, no Allianz Parque. Nesta quinta-feira, 9, a Federação Paulista de Futebol (FPF) anuncia a escala de arbitragem para os confrontos. O jogo de abertura da rodada será apitada por Edina Batista com o auxílio de Neuza Ines Back e Daniel Paulo Ziolli. O VAR estará no comando de Marcio Henrique de Gois. No domingo, 12, Raphael Claus apita Corinthians e Ituano ao lado dos bandeirinhas Danilo Ricardo e Rafael Tadeu. No VAR, José Claudio Rocha Filho. Na partida entre Red Bull Bragantino e Botafogo-SP, Flavio Rodrigues de Souza será o árbitro com a dupla Alex Ribeiro e Gustavo de Oliveira nas bandeirinhas, no VAR estará Rodrigo Guarizo Amaral. E para fechar as quartas, no jogo entre São Paulo e Água Santa, o árbitro será Vinicius Gonçalves Araujo ao lado de Fabrini Costa e Luiz Alberto Nogueira. O VAR terá o comando de Daiane Muniz dos Santos.