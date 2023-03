Romarinho marca, ofusca Cristiano Ronaldo e coloca Al-Ittihad na liderança do Campeonato Saudita

Ex-Corinthians, atacante brasileiro foi fundamental na vitória sobre o Al-Nassr

Reprodução/Twitter/@ittihad Romarinho é o destaque do Al-Ittihad na temporada



O atacante Romarinho voltou a brilhar nesta quinta-feira, 9, ao marcar o gol da vitória do Al-Ittihad sobre o Al-Nassr por 1 a 0, em Jeddah, pela 20ª rodada do Campeonato Saudita. Já aos 35 minutos do segundo tempo, o ex-Corinthians recebeu de Ahmed Sharahili e, livre de marcação, tocou na saída do goleiro. O brasileiro, assim, ofuscou o astro Cristiano Ronaldo, eleito o melhor da competição em fevereiro, mas que fez partida discreta e deixou o campo muito irritado. Com o resultado, o Al-Ittihad assumiu a liderança com 47 pontos, apenas um a mais que a equipe do craque português. Restam ainda dez rodadas para o fim do torneio.