Manchester United renova contrato de Cavani por mais uma temporada

O Manchester United prorrogou nesta segunda-feira, 10, o contrato de Edinson Cavani por mais uma temporada, agora até a metade de 2022 – o vínculo anterior era válido até junho deste ano. Desta forma, os “Diabos Vermelhos” mantêm em seu elenco um jogador fundamental. Titular na equipe britânica, o centroavante uruguaio soma 35 partidas, com 15 gols marcados e 5 assistências para os seus companheiros. “Ao longo da temporada, desenvolvi um grande carinho pelo clube e por tudo o que ele representa. Sinto um vínculo profundo com meus companheiros de equipe e a equipe que trabalha nos bastidores aqui. Eles me dão uma motivação extra todos os dias e eu sei que, juntos, podemos alcançar coisas especiais”, disse o atacante.

“Desde o primeiro momento que cheguei, senti a confiança do treinador. Como jogador, essa crença dá a você a oportunidade perfeita de jogar o seu melhor futebol e quero agradecê-lo por isso. Fiquei emocionado com o quanto os torcedores queriam que eu ficasse e vou dar tudo para que eles fiquem felizes e alegres com minhas atuações em campo. Ainda não consegui jogar para o público de Old Trafford e isso é algo que mal posso esperar para fazer”, complementou Cavani, que pode ser campeão da Liga Europa com o United. O time fará a final contra o Villarreal, no dia 26 de maio, no Gdansk Stadium, na Polônia.

Treinador do time de Manchester, Ole Gunnar Solskjaer comemorou a renovação. “Eu disse quando Edinson assinou, que ele traria energia, poder e liderança para este grupo e não me provaram que estava errado, ele tem sido tudo que eu pensei que seria e muito mais. Como treinadores, sabíamos do seu recorde de gols. No entanto, é a sua personalidade que tanto trouxe a este plantel, ele tem uma mentalidade vitoriosa e uma atitude inequívoca em tudo o que faz. Edinson é um dos últimos a deixar o campo de treinos e dar o tom dos jovens que se aproximam com sua abordagem da profissão a cada dia. Sempre quis que ele ficasse e experimentasse a maneira como nossos fãs responderão a ele como jogador, e isso significa que ele terá essa oportunidade”, disse.