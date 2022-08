Manchester United tenta contratação de Casemiro, do Real Madrid, diz jornal

Volante chegou ao clube em 2012 e se tornou peça fundamental da equipe, ingleses tentam negociação antes do fim da janela de transferências

Reprodução/ Twitter Real Madrid Volante do Real Madrid está na mira do clube inglês, que busca reforços ainda nesta janela de transferência



Buscando reforços antes do fim da janela de transferências da Europa, o Manchester United pode tentar a contratação do volante Casemiro, do Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol Marca, os ingleses estão tentando contratar o brasileiro para reforçar seu meio-campo após as negociações com Frenkie De Jong, do Barcelona, não avançarem. Casemiro, que está no Real Madrid desde 2012, é visto por Carlo Ancelotti como peça fundamental de seu elenco. E, segundo o Marca, o time ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo volante de 30 anos. Entretanto, o jornal diz que a transferência não está descartada, uma vez que o time possui peças em seu elenco para compensar a saída do brasileiro, citando nomes como Camavinga e Tchouameni. A busca do Manchester United por um volante não é nova, já que o time tenta uma contratação desde a chegada e Erik Ten Hag, que acredita que um novo nome pode mudar a organização do meio-campo da equipe. O começo de temporada da equipe inglesa não anima os torcedores. Até agora, foram duas derrotas em duas partidas na Premier League: para o Brighton por 2 a 1 em casa e outra para o Brentford por 4 a 0 fora de casa.