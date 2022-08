Liverpool empata com o Palace e segue sem vencer no Inglês; Manchester United vai para a lanterna 

Na próxima segunda-feira, os Diabos Vermelhos recebem justamente os Reds, em Old Trafford, pela terceira rodada

EFE/EPA/ANDREW YATES Liverpool e Crystal Palace empataram em 1 a 1 com gols de Zaha e Luís Diaz



O Liverpool não começou o Campeonato Inglês 2022/23 com o pé direito. Depois de empatar com o Fulham na estreia, os Reds ficaram no 1 a 1 com o Crystal Palace, em pleno Anfield, nesta segunda-feira, 15. O resultado, no entanto, ainda poderia ter sido pior para o time treinado por Jugen Klopp. Além de sair atrás do placar ao ver Wilfred Zaha marcar, a equipe mandante ainda ficou com um homem a menos no inicio do segundo tempo, quando o uruguaio Darwin Núñez acertou uma cabeçada em Andersen e recebeu o cartão vermelho. Logo depois, porém, o colombiano Luis Díaz enfileirou a marcação rival e acertou um lindo chute para fazer um golaço. Com o resultado, o Liverpool chega aos 2 pontos, quatro a menos que o líder Manchester City. O Crystal Palace, por sua vez, soma o primeiro ponta, sai da última posição e deixa o Manchester United na lanterna. Na próxima segunda-feira, os “Diabos Vermelhos” recebem justamente os Reds, em Old Trafford, pela terceira rodada. Dois dias antes, no sábado, o Palace enfrenta o Aston Villa, em Londres.