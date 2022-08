Tuchel e Conte são acusados de conduta imprópria por confusão em Chelsea x Tottenham

Treinadores bateram boca ao final do jogo e precisaram ser separados; ambos foram expulsos

Reprodução/ Twitter @ChelseaFanBra Tuchel e Conte se estranharam no fim do jogo e bateram boca



A Associação de Futebol Inglês (FA) acusou os treinadores Thomas Tuchel e Antonio Conte por conduta imprópria após a confusão no final de Chelsea e Tottenham, deste domingo, pela segunda rodada da Premier League. Os técnicos bateram boca e quase saíram ‘no tapa’ no cumprimento final do jogo, que terminou 2 a 2. “É alegado que o comportamento de ambos os treinadores foi impróprio após o final da partida. Thomas Tuchel e Antonio Conte têm até quinta-feira para fornecer suas respectivas respostas”, diz o comunicado da FA. Ambos foram expulsos pelo árbitro da partida e também devem enfrentar punição da Associação. Mesmo após a partida, Conte seguiu o clima nas redes sociais compartilhando uma imagem em seus stories com a legenda. “Sorte não ter te visto … fazer você tropeçar teria sido bom. merecia” e vários emojis de risada, se referindo à comemoração de Tuchel no segundo gol do Chelsea, em que ele passou correndo pelo banco do Tottenham.

Antonio Conte e Thomas Tuchel. Eu amo o futebol. pic.twitter.com/YrXfkEe1Nf — Anderson Brum 🧣 (@AndersonBrum01) August 14, 2022