Manchester United vence Milan por 1 a 0 e se classifica para as quartas da Liga Europa

Paul Pogba marcou o único gol da partida; Arsenal, Ajax, Roma, Villareall, Molde e Slavia Praga também avançaram

Reprodução/ Twitter Paul Pogba foi o autor do único gol da partida



Nesta quinta-feira, 18, aconteceram todos os jogos de volta das oitavas de final da Liga Europa. Em um dos jogos mais esperados, o Manchester United venceu o Milan pelo placar mínimo de 1 a 0 e conquistou a classificação para as quartas de final. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1. O gol saiu aos 3 minutos do segundo tempo, com Paul Pogba, depois de uma confusão na pequena área. Os Red Devils foram o único time inglês a vencer, mas não o único a se classificar para a próxima fase. O Arsenal perdeu de 1 a 0 para o Olympiacos, mas conseguiu avançar por ter vencido o jogo de ida por 3 a 1.

Quem deu vexame foi o Tottenham que tinha empatado com o Dínamo Zagreb no jogo de ida por 2 a 2 e perdeu por 3 a 0. Todos os gols foram marcados por Orsic (dois no tempo normal e um na prorrogação). No pós-jogo, o técnico José Mourinho criticou a falta de entrega e vontade dos jogadores do Spurs. Quem também se classificou foi o Ajax, que contou com gol de David Neres e Tadic, para triunfar por 2 a 0 contra o Young Boys. A próxima fase do torneio também contará com Molde, Roma, Villareall e Slavia Praga. O sorteio dos confrontos das quartas acontece nesta sexta-feira, 19, mesmo dia do sorteio da Liga dos Campeões.