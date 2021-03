Daniel Alves revela se aceita jogar na lateral e responde sobre críticas no São Paulo 

O camisa 10 também falou sobre o sentimento de jogar no Tricolor e escolheu o seu principal título na carreira

Reprodução/SPFC Daniel Alves é o camisa 10 do São Paulo



Daniel Alves abriu a caixa de perguntas na ferramenta “Stories”, do Instagram, para interagir com os seus seguidores na tarde desta quinta-feira, 18. Em um dos questionamentos, o jogador precisou responder se aceitaria atuar na lateral-direita com a camisa do São Paulo – por mais que seja sua posição de origem, o camisa 10 sempre atuou como meio-campistas com a camisa do Tricolor. “Eu coloco onde me colocarem, até de goleiro, se precisar”, disse o jogador, que segue atuando na região central do campo, mesmo com a chegada de Hernán Crespo.

Em outras perguntas, Daniel Alves também não se importa com as críticas que recebe no São Paulo: “Se ligar, dá m****”, revelou que o tricampeonato da Liga dos Campeões da Europa com o Barcelona foi o feito mais importante dá sua carreira e classificou a sua escolha pelo Tricolor paulista como um “sonho realizado”. Como o Campeonato Paulista foi interrompido e a rodada do final de semana adiada, o meia ainda não sabe quando voltará a campo.