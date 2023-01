Palmeiras faz gol no fim, vence o América-MG e conquista bicampeonato da Copinha

Em partida eletrizante, Verdão venceu o Coelho por 2 a 1 no Canindé com gol nos acréscimos

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras derrotou o América-MG no Canindé pela final da Copinha



Em uma partida eletrizante, o Palmeiras derrotou o América-MG por 2 a 1 e conquistou o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira, 25, no Estádio do Canindé. Ruan Ribeiro e Patrick marcaram para o Verdão. Renato Marques marcou para os mineiros. Até o final do ano passado, o Palmeiras era o único entre os grandes de São Paulo que não havia conquistado a Copinha. Por conta do histórico, era alvo de piadas dos rivais. Mas o Verdão pôs fim na história ao derrotar o Santos na temporada passada e erguer a taça da maior competição de base do mundo pela primeira vez em sua história. A partida deste ano, porém, teve mais emoção. As duas equipes mostraram o porque chegaram na final da competição e fizeram uma grande espetáculo. Valente, o América-MG não se intimidou e foi pra cima do Verdão, que contava com grande apoio de sua torcida. As equipe alternavam no comando da partida e empilharam oportunidades. Até que Patrick, nos acréscimos, garantiu a vitória Alviverde.

Quem foi ao Canindé viu um primeiro tempo animado. Assim como foi na partida diante do Santos, o Coelho não se intimidou com a torcida palmeirense e deu muito trabalho para os paulistas. Apesar da pressão, a primeira oportunidade clara do jogo foi do Palmeiras. Vitinho recebeu de Kevin e bateu cruzado. A bola passou perto da trave esquerda da meta do América-MG e saiu pela linha de fundo. Pouco tempo depois, os mineiro tiveram uma sequência de oportunidades, mas foram travados pela zaga palmeirense. Bem no jogo, o Coelho viu o Verdão abrir o placar com Ruan Ribeiro, que recebeu de Vitinho e só teve o trabalho de empurrar para as redes. O gol não desanimou o América-MG, que ainda acertou o travessão após um leve desviou de Aranha e quase empatou a partida. Mas pouco tempo depois, Renato Marques sofreu pênalti. Na primeira tentativa, o camisa 9 parou no goleiro Aranha. No entanto, árbitro mandou voltar pois não havia autorizado a cobrança. Renato Marques pegou a bola novamente e não desperdiçou. Cobrou com segurança e empatou a partida.

No segundo tempo, o América-MG seguiu dando trabalho ao Verdão no início da segunda etapa e tomou conta do meio de campo. O time mineiro chegou a marcar o segundo, mas a arbitragem viu impedimento de Luan Campos e anulou o gol. O lance parece ter assustado o Palmeiras, que não conseguia ficar com a bola. Em cobrança de escanteio, Jonathan subiu sozinho e cabeceou fraco para o gol, mas a Aranha se esticou para fazer a defesa. Somente aos 16 minutos que o Verdão assustou. Kevin invadiu a área, entorta a marcação e toca para o meio da área, mas a zaga abafou. E o cenário mudou. Dois minutos depois, Kevin bateu no contrapé de Cássio e acertou a trave. Os lances incendiou a arquibancada e animou o Palmeiras. Estêvão chutou da entrada da grande área, mas Cássio encaixou o chute. O Verdão seguiu dando as cartas. Estêvão encontrou Kevin na área. De primeira, o atleta da equipe paulista mandou para fora. Depois da avalanche de oportunidades a favor dos paulistas, o jogo ficou equilibrado com as duas equipes marcando a saída de bola. Vitinho recebeu de Gilberto e mandou por cima do gol, desperdiçando outra chance para os mandantes. Aos 37 minutos, foi a vez do Coelho assustar após arremate de Paulinho. A bola passou muito perto da trave esquerda de Aranha. Daniel, que havia acabado de entrar no lugar de Kevin, chutou cruzado e mandou para fora. Os times continuaram com muita disposição e quando tudo parecia encaminhado para uma decisão por pênaltis, o Palmeiras foi às redes. De cabeça, Patrick colocou a Verdão na frente do placar e garantiu o título. Logo após o gol, houve princípio de confusão, logo apaziguado pelo juiz da partida. Foi só esperar o árbitro apitar o fim da partida e correr para o abraço.