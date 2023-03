Manchester United vence o West Ham de virada e avança na Copa da Inglaterra

Hammers saíram na frente, mas os Red Devils viraram o jogo no segundo tempo para 3 a 1

Reprodução/ twitter @ManUtd O Manchester United foi campeão da Copa da Liga no último sábado



Menos de uma semana depois de conquistar o título da Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle, o Manchester United venceu, de virada, o West Ham, na Copa da Inglaterra, por 3 a 1, e se classificou para as quartas de final. A equipe saiu atrás, mas conseguiu reverter o resultado. O primeiro gol do jogo saiu apenas no segundo tempo. Aos 9 minutos, Benrahma chutou cruzado, de longe, e abriu o placar. Casemiro chegou a empatar, mas o VAR anulou o lance por impedimento. Não demorou e o empate veio com gol contra de Aguerd, aos 32 minutos. Então, aos 45 minutos, Garnacho virou para os donos da casa, e Fred marcou o terceiro nos acréscimos. Também avançaram nesta quarta-feira, 1º, o Grimsby Town, que venceu o Southampton por 2 a 1; e o Burnley, que fez 1 a 0 contra o Fleetwood. O Tottenham foi eliminado para o Sheffield United por 1 a 0.