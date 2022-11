Manchester United vira contra o Aston Villa, faz 4 a 2 e avança na Copa da Liga Inglesa

No domingo, os Red Devils tinham perdido de 3 a 1 em duelo pela Premier League e ‘deu o troco’

Reprodução/ Twitter @ManUtd Bruno Fernandes marcou o terceiro gol na goleada contra o Aston Villa



O Manchester United deu o troco no Aston Villa depois da derrota do fim de semana na Premier League. Os times voltaram a se enfrentar nesta quinta-feira, 10, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa e os Red Devils venceram por 4 a 2, de virada. O primeiro tempo foi bem morno, com poucas chances de gol para os dois lados. As coisas ficaram boas no segundo tempo. O Aston Villa abriu o placar aos 3 minutos, com Watkins. No minuto seguinte, Martial deixou tudo igual. Aos 16, Dalot fez contra e deixou o Aston Vila de novo em vantagem. O que parecia repetir o placar de domingo virou aos 22, quando Marcus Rashford empatou novamente. E aos 33, Bruno Fernandes fez o terceiro do United e decretou a vitória. Nos acréscimos, McTominay fez o quarto. Ontem, City e Liverpool foram os únicos times ‘Big 6’ a avançarem às oitavas de final.