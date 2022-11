Red Bull Bragantino demite Mauricio Barbieri após ser goleado pelo Fortaleza  

Contratado pelo Massa Bruta em setembro de 2020, o comandante era o mais longevo de uma equipe brasileira e deixa o clube sem conquistar um título

Reprodução/Twitter/@RedBullBraga Mauricio Barbieri foi demitido pelo Red Bull Bragantino



O Red Bull Bragantino anunciou na tarde desta quinta-feira, 10, a demissão de Mauricio Barbieri. Em fim de contrato, o técnico não permaneceria no cargo para a temporada 2023, mas teve a saída antecipada após a goleada sofrida por 6 a 0, diante do Fortaleza, na noite de ontem, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Contratado pelo Massa Bruta em setembro de 2020, o comandante era o mais longevo de uma equipe brasileira e deixa o clube sem conquistar um título. A campanha mais marcante do time de Bragança Paulista sob o comando de Barbieri foi o vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2021. Além do treinador, deixam a agremiação o auxiliar Cláudio Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo. “Agradecemos ao treinador pelo trabalho realizado desde 2020 e desejamos sucesso na sequência de sua carreira”, escreveu o Red Bull Bragantino, que terá o auxiliar técnico Márcio Freitas à frente da equipe na última partida do Brasileirão, contra o Fluminense, no Nabi Abi Chedid. Na 14ª colocação, o conjunto interiorano tenta não perder posições para assegurar vaga na Sul-Americana do ano que vem.