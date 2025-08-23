Richarlison desmonta defesa de Guardiola e Tottenham vence Manchester City

De volta à seleção brasileira pelas mãos de Carlo Ancelotti, que já o havia treinado no Everton, o jogador tem mostrado que não quer perder a vaga na equipe verde e amarela

Reprodução/Instagram/@richarlison O atacante participou dos dois gols da vitória de sua equipe por 2 a 0 sobre o time comandado por Pep Guardiola



Livre dos problemas físicos e das críticas que o atormentaram nos últimos três anos, Richarlison mais uma vez foi decisivo para o Tottenham. Único brasileiro em campo na partida entre o conjunto londrino e o Manchester City, no Etihad Stadium, neste sábado (23), o atacante participou dos dois gols da vitória de sua equipe por 2 a 0 sobre o time comandado por Pep Guardiola, pela segunda rodada da Premier League.

De volta à seleção brasileira pelas mãos de Carlo Ancelotti, que já o havia treinado no Everton, Richarlison tem mostrado que não quer perder a vaga na equipe verde e amarela. Depois de anotar duas vezes na vitória por 3 a 0 do Tottenham sobre o Burnley, o atacante não balançou a rede, mas deu uma assistência e forçou o erro da defesa celeste, que culminou no segundo tento dos visitantes.

A estratégia do técnico Thomas Frank era clara desde os primeiros minutos: reforçar o setor defensivo para segurar o forte ataque do City e buscar os contragolpes, com os homens de frente pressionando a saída de bola. Foi justamente em uma saída rápida que Richarlison recebeu um passe longo no meio campo, em posição legal, validada pelo VAR, partiu em velocidade e cruzou rasteiro para Johnson abrir o placar para o Tottenham.

Enquanto o brasileiro do time londrino fazia a diferença em campo, Pep Guardiola deixou seus brasucas de lado no City. Preterido pelo jovem goleiro Trafford, Ederson acompanhou o jogo do banco, assim como Matheus Nunes. Na mira justamente do Tottenham, Savinho não foi sequer relacionado.

Nervoso em campo, Trafford se mostrava inseguro nas poucas oportunidades em que era acionado. Quando foi pressionado por Richarlison após cobrança de tiro de meta, o goleiro tocou “na fogueira” para Nico González e o brasileiro recuperou a bola, que sobrou para João Palhinha tocar para a meta vazia e anotar 2 a 0, ainda no primeiro tempo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em desvantagem, o Manchester City partiu para cima no segundo tempo, controlando a posse e rondando a área visitante, mas atacava de forma desorganizada e encontrava dificuldades para furar o bloqueio londrino. Enquanto o setor defensivo do Tottenham minava a criação dos anfitriões e anulava Haaland, Sarr, Palhinha e Bentancur dominavam o meio-campo, deixando Richarlison à vontade para roubar bolas, provocar e incomodar a defesa adversária até ser substituído por Solanke já na reta final, bem ao estilo que marca seu melhor futebol.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório