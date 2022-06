Mané é oficializado como reforço do Bayern de Munique e explica saída do Liverpool; confira 

De acordo com a imprensa europeia, porém, o Gigante da Baviera pagou 32 milhões de euros (R$ 169 milhões) para tirar o senegalês dos Reds

Reprodução/FC Bayern Mané foi oficializado como novo reforço do Bayern de Munique



O Bayern de Munique oficializou nesta quarta-feira, 22, a contratação do atacante Sadio Mané. Em comunicado oficial, o clube alemão afirmou que o acordo é válido até 30 de junho de 2025, mas não informou os valores da negociação. De acordo com a imprensa europeia, porém, o Gigante da Baviera pagou 32 milhões de euros (R$ 169 milhões) para tirar o senegalês do Liverpool – caso o jogador atinja algumas metas estipuladas em contrato, a negociação pode chegar na casa dos 40 milhões de euros. “Estou muito feliz de estar, finalmente, no Bayern de Munique. Tivemos muitas conversas e, desde o início, senti o grande interesse desse enorme clube. Não tive nenhuma dúvida desde o começo”, disse o novo reforço do time germânico.

No Liverpool desde 2016, Mané marcou história como um dos melhores atletas do futebol americano na Inglaterra. No time britânico, ele conquistou todos os títulos importantes, como a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e o Campeonato Inglês. O senegalês, no entanto, afirmou que precisava de um novo desafio para seguir sua bela carreira. “Esse é o momento certo para esse desafio. Quero conquistar muitas coisas com esse clube, também em nível internacional”, completou. “Obviamente, é muito, muito estranho, deixar de ser jogador do Liverpool depois de passar seis anos em Anfield”, reconheceu Mané, que confessou ter conversado com Jurgen Klopp antes de tomar a decisão.