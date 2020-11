Maradona evolui e não terá sequelas após cirurgia, diz médico

Neurologista comentou o estado de saúde do ex-jogador argentino; confira

Reprodução/Twitter/Gimnasia Diego Armando Maradona está se recuperando de uma cirurgia no cérebro



Diego Armando Maradona está evoluindo após passar por uma cirurgia no cérebro e não deverá sofrer com sequelas. Essas foram as informações transmitidas pelo médico Leopoldo Luque, responsável por realizar o procedimento no ex-jogador. “A evolução de Diego corre sem nenhum tipo de complicações. Ele está sem qualquer tipo de déficit neurológico, tem um pós-operatório excelente. Os parâmetros melhoraram, melhorou a anemia, já retiramos o dreno”, explicou o neurologista, em entrevista coletiva. “Diego está bem, e buscamos que ele se recupere progressivamente. A evolução é dia após dia. Hoje, estará na unidade de terapia intensiva, veremos em que momento realizaremos alguma tomografia de controle. A evolução é favorável”, completou.

Consultado sobre o estado de ânimo de Maradona, que deu entrada em uma clínica a província de Buenos Aires na última segunda-feira, com quadro de apatia, Luque admitiu que ainda não poderia dar uma resposta concreta sobre a situação. “É difícil avaliar, porque ele está passando por um pós-operatório”, falou. “Mas, hoje, quando retiramos o dreno, ele ria e me segurava pela mão. Está bem. Os parâmetros neurológicos são muito favoráveis. Não vemos nenhuma complicação ou sequela”, disse Luque, que foi o responsável pela operação.

O médico indicou que ainda não é possível afirmar quantos dias Maradona ficará internado, mas que voltará a dar informações sobre o estado de saúde do astro, atual técnico do Gimnasia La Plata, nas próximas horas. Maradona foi transferido para outro hospital de Bueno Aires, capital da Argentina, e ficará em observação.

*Com informações da Agência EFE