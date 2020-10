Maradona faz 60 anos e recebe homenagens de Ronaldinho, Fenômeno e outros craques; assista

Valderrama, Batistuta, Canavarro, José Mourinho e outras personalidades também parabenizaram o ex-craque; veja

Reprodução Ronaldinho Gaúcho e Diego Armando Maradona são amigos



Diego Armando Maradona está completando 60 anos de idade nesta sexta-feira, 30. Através das redes sociais, o atual treinador do Gimnasia, da Argentina, postou um vídeo em que recebe homenagens de vários astros do futebol, como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho e outros. “Começo meus 60 anos, com essas mensagens maravilhosas que me dão vida. Obrigada pelo carinho, obrigado pela amizade. Este é o melhor presente de aniversário que você poderia ter me dado. E obrigado, também, a toda a minha equipe por preparar esta grande surpresa para mim”, escreveu o ex-camisa 10 da seleção albiceste.

Ronaldinho Gaúcho abre o vídeo dando os parabéns a Maradona. “Olá, mister… Don Diego… senhor Diego! Venho lhe felicitar por seus 60 anos, dizer que gosto muito de você e que tenho uma admiração muito grande. Que Deus dê muita saúde para você e toda sua família. De seu fã número um”, disse Gaúcho, estreando as mensagens. Em seguida, foi a vez do Fenômeno felicitar o ex-craque argentino. “Diego, hermano, quero mandar um grande abraço. Feliz aniversário! 60 anos, uma história incrível. Você foi responsável por inspirar muita gente, eu inclusive, e quero desejar todo o melhor hoje e sempre”.

Pibe Valderrama, Gabriel Batistuta, José Mourinho, Fábio Canavarro e outras personalidades do mundo da bola também mandaram mensagens carinhosas para o campeão do mundo com a Argentina. Veja abaixo.