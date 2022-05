Marcelo confirma saída do Real durante festa de comemoração do título

Atleta atuou durante 15 anos e é considerado o maior vencedor da história da equipe espanhola; ele ainda não tem um novo clube

EFE/EPA/RONALD WITTEK Marcelo do Real comemora a vitória na final da UEFA Champions League entre Liverpool FC e Real Madrid no Stade de France em Saint-Denis



Depois de 15 anos e 25 títulos, Marcelo anuncia que vai sair do Real Madrid. O atleta aproveitou a festa de comemoração do título da Liga dos Campeões, conquistada pela equipe espanhola, e não anunciou que não vai atuar pelo time na próxima temporada. “Eu estou muito feliz. Saio do Real Madrid com a cabeça em pé. Fiz tudo que podia fazer pelo clube”, declarou a jornalista na zona mista. “Estou fechando um ciclo”, acrescentou. Durante a revelação, ele aproveitou o momento e relembrou que o clube sempre o ajudou e apoiou desde que chegou em 2007. Agora, ele espera que o filho Enzo, que joga nas categorias de base, continue o seu legado. “Espero que meu filho continue esse ciclo no Real Madrid”, explicou.

No sábado, 28, o time merengue venceu o Liverpool por 1 a 0, com gol de Vinícius Júnior, e conquistou pela 14ª vez a Liga dos Campeões. O feito consagrou Marcelo como o maior vencedor da história do Real. “Não podia terminar melhor. Ganhando uma Champions, sendo o maior vencedor da história do Real Madrid, estou muito feliz”. Questionado sobre o futuro, ele ainda não sabe e deixou em aberto, mas declarou que no momento só quer descansar. “Eu preciso de 15 dias de férias. Não quero saber de telefone, depois vou ver. Quero jogar a Champions. Acho que dá para jogar”, projetou.

As celebrações da conquista do título e de agradecimento a Marcelo continuaram neste domingo, 29, e o lateral brasileiro recebeu o carinho da torcida. “Como não vou te amar se você foi campeão europeu uma e outra vez?”, cantaram os torcedores que estavam no local. O atleta agradeceu mais uma o apoio e falou da felicidade em ter ajudado nas conquistas do time nesses últimos 15 anos. “Tenho a satisfação de agradecer e oferecer as duas taças desta temporada”, declarou. “Queria também agradecer à Comunidade de Madri, que é uma cidade maravilhosa, gostamos muito de viver nela”, finalizou.