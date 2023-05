Marcelo ‘El Loco’ Bielsa aceita proposta e será novo técnico do Uruguai

Técnico argentino irá assinar com a celeste um contrato com duração até o fim das eliminatórias para a Copa de 2026, com renovação automática em caso de classificação para o mundial

DENIS CHARLET / AFP Marcelo Bielsa tem um acordo para ser técnico da seleção uruguaia eliminatórias da Copa do Mundo-2026



O técnico argentino Marcelo Bielsa, popularmente conhecido como ‘El Loco’, aceitou a proposta da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e deverá assumir a celeste. Segundo informações da imprensa uruguaia e argentina – Olé e Ovación e a emissora TyC Sports -, o anúncio deverá ocorrer na próxima semana e o acordo será válido até o fim das eliminatórias para a Copa de 2026, com renovação automática em caso de classificação para o mundial. Com 67 anos, o comandante voltará ao futebol após ter sido demitido do Leed United, da Inglaterra. Junto com Bielsa, chegarão para formar o comando técnico da seleção uruguaia dois auxiliares, dois analistas de desempenho e um fisiologista. De acordo com o jornal Ovación, o grupo que irá dirigir o plantel de jogadores do Uruguai deverá receber cerca de US$ 4 milhões (R$ 19,7 milhões) anuais. Ao longo do período em que esteve fora dos gramados, na área técnica, Marcelo chegou a negociar com Crystal Palace, Everton, River Plate, Santos e Bournemouth, mas nenhuma das trativas avançaram.