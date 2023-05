Liga Europa: Sevilla surpreende e bate Juventus na Itália; Roma larga na frente contra o Leverkusen

Jogos de volta da competição europeia estão marcados para a próxima quinta-feira, 18

EFE/EPA/Alessandro Di Marco Sevilla venceu a Juventus por 1 a 0 na semi da Liga Europa



O Sevilla mostrou o poder da sua camisa nesta quinta-feira, 11, ao derrotar a Juventus por 1 a 0, em Turim, na Itália, no primeiro confronto da semifinal da Liga Europa. Maior campeão do torneio, com seis troféus, o time espanhol mostrou bom futebol e marcou seu único gol com o marroquino En-Nesyri, em pleno Juventus Stadium. Agora, a equipe “rojiblanca” precisa de apenas um empate no duelo derradeiro, marcado para o dia 18 de maio, no Ramón Sánchez Pizjuán. Do outro lado da chave, a Roma confirmou o favoritismo e venceu o Bayer Leverkusen por 1 a 0, em casa – Edoardo Bove foi o responsável por balançar as redes. O embate de volta também acontece na próxima quinta-feira, na Alemanha.