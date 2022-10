Ranking da Fifa: Brasil segue na 9ª posição e fica no pote 2 para sorteio da Copa do Mundo Feminina 

O torneio está previsto para acontecer entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023, na Austrália e Nova Zelândia

O Brasil não será cabeça de chave na Copa do Mundo Feminina, prevista para acontecer entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023, na Austrália e Nova Zelândia. Nesta quinta-feira, 13, a Fifa fez a última atualização de seu ranking, que define em quais potes as seleções serão distribuídas no sorteio – assim como no masculino, os 32 países serão separados em oito grupos com quatro equipes cada. Nona colocada no ranking, a Amarelinha não mudou sua colocação, ainda que tenha batido Itália e Noruega nos últimos amistosos, chegando a dez vitórias consecutivas. Desta forma, o time comandado por Pia Sundhage estará no pote 2, com Canadá, Holanda, Japão, Noruega, Itália, China e Coreia do Sul. Anfitriões do torneio, Nova Zelândia e Austrália estarão no pote 1 e serão cabeças de chave, assim como os primeiros colocados no ranking da Fifa: Estados Unidos, Suécia, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha. O pote 3 tem Dinamarca, Suíça, Irlanda do Norte, Colômbia, Argentina, Vietnã, Costa Rica e Jamaica. Por fim, o pote 4 integra Nigéria, Filipinas, África do Sul, Marrocos, Zâmbia, além de três vagas que serão definidas nos playoffs para a Copa do Mundo – Chile, Paraguai, Taipé Chinesa, Tailândia, Camarões, Senegal, Haiti, Panamá, Papua-Nova Guiné e Portugal brigam pelas últimas vagas.