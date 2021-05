Marcelo se junta ao elenco do Real Madrid após trabalhar como mesário em eleições

O lateral brasileiro está em Londres para encarar o Chelsea, nesta quarta, 5 pela partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa

EFE / Kiko Huesca Marcelo durante Real Madrid x Chelsea pela Liga dos Campeões



O lateral esquerdo brasileiro Marcelo compareceu ao Liceu Europeu de La Moraleja, nesta terça-feira, 4, cumprindo a convocação para ser mesário nas eleições da comunidade autônoma de Madri e, após ser liberado, se juntou à delegação do Real Madrid, que está em Londres para encarar o Chelsea, nesta quarta, pela partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Marcelo cumpriu as obrigações como cidadão espanhol, já que possui dupla cidadania, ao se apresentar em um centro de votação nesta terça-feira. Apesar das tentativas do brasileiro e do Real Madrid para que o jogador não precisasse ser mesário, a Junta Eleitoral não o liberou porque já havia expirado o prazo de uma semana para alegar causa justificada e documentada.

O lateral chegou ao centro de votação às 8h30 (horário local), às 3h30 (de Brasília), e, na composição da mesa, foi liberado e pôde voltar para casa. Para o caso de Marcelo ter que completar a jornada eleitoral, o clube havia preparado um voo privado para o deslocamento do jogador a Londres. Marcelo integra a lista de relacionados pelo técnico francês Zinedine Zidane para a partida decisiva desta quarta-feira e poderá participar do último treinamento, no estádio Stamford Bridge, local da partida, nesta terça. Na rodada de ida, Real Madrid e Chelsea empataram por 1 a 1, na semana passada, no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri. O clube inglês tem a vantagem da igualdade sem gols por ter feito um gol como visitante. Um novo 1 a 1 levará a partida para uma prorrogação e, se necessária, uma disputa por pênaltis.

*Com informações do Estadão Conteúdo