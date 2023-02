Confira todos os vencedores do prêmio de melhor jogador do ‘Fifa The Best’

Lionel Messi e Alexia Putellas foram os principais campeões da premiação da Fifa

FRANCK FIFE / AFP Messi venceu sua sétima estatueta do prêmio da Fifa nesta segunda-feira



A Fifa escolhe os melhores jogadores do ano desde 1991, mas sua premiação mudou durante os anos. Entre 2010 e 2015, houve uma parceria com o prêmio Ballon D’Or, da revista francesa France Football, e o prêmio se tornou “FIFA Ballon D’Or”, mas desde 2016 essa premiação leva o nome de ‘Fifa The Best‘ e nesta segunda-feira, 27, a lista de ganhadores aumentou. O tempo analisado neste ano foi do segundo semestre de 2021 e todo 2022, para incluir a Copa do Mundo do Catar. No masculino, o argentino Lionel Messi, do PSG, campeão mundial com a Argentina, levou o troféu pela sétima vez na carreira (segunda no novo formato). Entre as mulheres, a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, foi a vencedora pelo segundo ano consecutivo.