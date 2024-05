Mbappé anuncia saída do PSG: ‘Minha última partida no Parque dos Príncipes será domingo’

Ainda não se sabe qual será o próximo time do francês de 25 anos, mas os veículos europeus dizem que ele deve assinar com o Real Madrid

Reprodução/X/@KMbappe Mbappé anuncia saída do PSG



O atacante Kylian Mbappé confirmou por meio de um vídeo de três minutos que não vai renovar com o Paris Saint-Germain. “É meu último ano no PSG, não vou estender e vou encerrar minha aventura em algumas semanas, vou jogar minha última partida no Parque dos Príncipes no domingo”, anunciou o jogador de 25 anos em suas redes sociais. No domingo o PSG enfrenta o Toulouse, pelo Campeonato Francês, competição da qual ele já sagrou campeão no final. “Eu não pensei que isso seria tão difícil de anunciar, de sair do meu país, a França, a Ligue 1, um campeonato que eu sempre conheci, mas eu acho que eu precisava disso, um novo desafio, depois desses sete anos aqui”, disse o jogador na publicação.

A informação já era esperava, uma vez que muito se fala que ele deva assinar com o Real Madrid. Nesta sexta-feira (10), o jogador não tinha aparecido na campanha de divulgação do novo uniforme da equipe francesa para a temporada 2024/2025. Essa ausência já tinha confirmado os burburinhos de que Mbappé não permaneceria para a próxima temporada e foi confirmada momento depois com o anúncio do atacante em suas redes sociais.

Mbappé tem contrato válido com o PSG até julho de 2024, ele poderia ter acionado uma cláusula de renovação automática por mais um ano em julho de 2023, mas optou por manter a data de encerramento do vínculo. De acordo com a imprensa europeia, o próximo destino do craque francês será o Real Madrid. Em fevereiro, o jornal espanhol “Marca”, cravou que o contrato do jogador com o clube merengue já estava assinado. Grandes veículos de imprensa franceses, como L’Équipe e RMC Sports, deram a mesma informação. Aos 25 anos, o atacante chegou à equipe em 2018. Até o momento, acumula 306 jogos e 255 gols pela equipe francesa.

Confira o posicionamento de Mbappé:

“Olá a todos, eu sou Kylian. Gostaria de falar com vocês. Desde o início, sempre disse que ia falar com vocês quando o momento chegasse. Então, gostaria de anunciar a todos que é o meu último ano no Paris Saint-Germain. Eu não vou prolongar e vou terminar minha aventura em algumas semanas. Vou jogar o meu último jogo no Parque des Princes no domingo. É muita emoção, muitos anos em que tive a chance e a enorme honra de jogar em um dos maiores clubes de França, um dos melhores do mundo, que me permitiu chegar aqui e ter minha primeira experiência em um clube com muita pressão, de crescer como jogador, claro, jogar com os melhores da história, alguns dos grandes campeões, de conhecer muita gente, de crescer também como homem.

Gostaria de agradecer, primeiro, os companheiros de equipe, todos os companheiros que tive. Todos os treinadores, Unai Emery, Thomas Tourelle, Mauricio Pochettino, Cristobal Galtier e Luis Enrique. Os direitos esportivos, Leonardo e Luis Campos, por sempre me acompanhar. Todo mundo do clube. Porque tem pessoas que são incríveis, que dão tudo para o clube e merecem ter esse reconhecimento. Eu não pensei que isso seria tão difícil de anunciar, de sair do meu país, a França, a Ligue 1, um campeonato que eu sempre conheci, mas eu acho que eu precisava disso, um novo desafio após esse ano, é difícil… O PSG é um clube que eu vou manter na minha memória toda a minha vida. Eu vou dizer a todo mundo que tive a chance de jogar aqui. E agora eu não serei mais um jogador, eu continuarei assistindo a todos os jogos, porque é um clube que sempre vai me interessar.

Eu tentei dar a melhor versão de mim mesmo durante esses 7 anos. Mas antes de tudo, eu quero lhe dizer obrigado, porque sem vocês eu não teria conseguido viver a metade de todas as emoções que vivi. E só por isso eu estou reconhecendo a vida. Então, obrigado a todos. Eu espero que vamos terminar essa ano com um último troféu. Vamos passar uns bons momentos para o que ainda tem, mas saibam que vocês ficarão no meu coração para a vida. Aqui é Paris e adeus.”