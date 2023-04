Mbappé critica vídeo promocional do PSG: ‘Não é Kylian Saint-Germain’

Conteúdo é focado na imagem do jogador de 24 anos, que aparece dizendo palavras de carinho ao clube

Yoan Valat/EFE Kylian Mbappé comemora após marcar gol para o Paris Saint-Germain



O atacante do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, criticou o vídeo promocional publicado pelo clube para divulgar a campanha de venda de ingressos para a próxima temporada. O conteúdo é focado na imagem do jogador de 24 anos, que aparece dizendo palavras de carinho ao PSG. Além disso, a peça exibe lances do francês em campo, sem nenhum destaque para outros atletas importantes, como Neymar e Messi. “Eu não estou de acordo com a publicação desse vídeo”, comentou Mbappé em um comunicado publicado em sua página oficial do Instagram nesta quinta-feira, 6. “O PSG é um grande clube e uma grande família para mim, mas definitivamente não é o Kylian Saint-Germain”, acrescentou. De acordo com o atacante, concedeu a entrevista sem saber como ela seria utilizada. “Pareceu apenas mais uma entrevista normal durante um dia de marketing no clube”, disse.