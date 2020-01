Mbappé despreza status de mais caro do mundo: ‘Sou jogador, não contador’

EFE Mbappé diminuiu o status de jogador mais caro do mundo



O Cento Internacional de Estudo Esportivos (CIES) divulgou, na última terça-feira (7), um relatório atualizado dos jogadores mais valorizados do mundo. Pelo segundo ano consecutivo, a joia Kylian Mbappé ficou no topo do ranking, sendo avaliado em 265,2 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão). Questionado sobre o tema após a vitória do PSG na Copa da Liga da França, o atacante menosprezou o status.

“Eu sou jogador de futebol, não sou contador”, comentou o francês. “Eu faço meu trabalho, sou jogador de futebol e quero ajudar minha equipe. Quero que tudo vá bem, seja eu o mais caro do mundo ou não”, continuou Mbappé, que anotou o último gols dos parisienses na goleada por 6 a 1 sobre o Saint-Etiénne.

Falando sobre o confronto, Mbappé valorizou o resultado e exaltou a postura da equipe durante os 90 minutos.

“Nós jogamos bem. Estávamos com um bom estado de espírito do começo ao fim do jogo. Respeitamos o adversário e também fizemos um espetáculo pro torcedor”, afirmou.

No relatório do CIES, o brasileiro Neymar, companheiro de clube de Mbappé, despencou na avaliação de mercado e passou a ser o 19º futebolista mais do planeta, atrás dos brasileiros Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison.

