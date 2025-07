Mbappé encerra processo judicial contra PSG antes de duelo com o Real Madrid

Atacante havia iniciado a ação judicial contra o PSG após sua saída no ano passado, alegando que o clube lhe devia 55 milhões de euros em salários não pagos

Kylian Mbappé decidiu encerrar o processo judicial que movia contra o Paris Saint-Germain (PSG), onde alegava assédio moral. A escolha pelo jogador foi divulgada um dia antes do confronto entre o Real Madrid, seu atual clube, e o PSG, sua antiga equipe, na semifinal do Mundial de Clubes. O atacante havia iniciado a ação judicial contra o PSG após sua saída no ano passado, alegando que o clube lhe devia 55 milhões de euros em salários não pagos. É importante ressaltar que a desistência do processo criminal não interfere no andamento do processo civil que ainda está em curso.

Mbappé expressou descontentamento com a forma como foi tratado pelo PSG, especialmente após ser afastado antes do início da temporada 2023-24. No entanto, as interações entre ele e o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, parecem ter melhorado nos últimos tempos. Após uma trajetória de sete anos no PSG, onde se destacou ao marcar 256 gols, Mbappé transferiu-se para o Real Madrid em uma negociação sem custos. A mudança de clube marca um novo capítulo na carreira do jogador, que agora se prepara para enfrentar seu ex-time em uma competição internacional.

