João Pedro celebra ‘início dos sonhos’ no Chelsea sem esconder tristeza por queda do Fluminense

Jovem de 23 anos, que sonha com a seleção brasileira, saiu aplaudido por ingleses com mais entusiasmo e espera ‘completar o serviço’ com o título no domingo (13)

HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO João Pedro não disputou o jogo todo, pois ainda carece de ritmo e entrosamento com os novos companheiros



João Pedro chegou ao Chelsea somente na semana passada, contratado por cifras milionárias do também inglês Brighton. Entrou no decorrer do jogo diante do Palmeiras e já chamou a atenção do técnico Enzo Maresca. Estreou como titular nesta terça-feira (8) com os dois gols que levaram a equipe à final do Mundial de Clubes, derrubando justamente o clube onde foi formado. O sentimento de alegria do jovem contrastou com o duro golpe no Fluminense. “Foi um início dos sonhos (no Chelsea) e agora é pensar na final. Estou contente por ter feito dois gols hoje”, disse o atacante, que não comemorou por respeito ao Fluminense. “Eu fico feliz de anotar meu primeiro gol, mas ao mesmo tempo, sei que era um campeonato muito importantes para eles”, admitiu. “Não posso pedir desculpas (aos brasileiros), pois sou funcionário e pago para fazer gols (no Chelsea)”, continuou, ciente que deixou muitos torcedores cariocas tristes.

João Pedro não disputou o jogo todo, pois ainda carece de ritmo e entrosamento com os novos companheiros. Mas recebeu reconhecimento das duas torcidas no MetLife Stadium, em New Jersey, ao ser substituído por Nico Williams na etapa final. O jovem de 23 anos que sonha com a seleção brasileira saiu aplaudido por ingleses com mais entusiasmo e espera “completar o serviço” com o título no domingo. O rival sai do embate entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, nesta quarta-feira, também no MetLife Stadium.

“O time jogou muito junto e isso é importante. Eles me ajudaram, agora espero descansar para domingo. Vai ser meu primeiro título (caso vença), então será um jogo muito especial. Cheguei há uma semana e estou muito feliz pelo time ter me recebido muito bem”, afirmou o atacante, que já ensaia algumas músicas da torcida. “Estou aprendendo ainda, espero que não me façam cantar.”

