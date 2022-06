PSG anuncia substituto de Leonardo; Zidane pode ser contratado para vaga de Pochettino

Luís Campos será responsável direto pelas contratações do milionário clube francês; Pochettino deve ser demitido nas próximas horas

EFE/ Emilio Naranjo Zidane ganhou três vezes a Liga dos Campeões como técnico do Real Madrid



O Paris Saint-Germain colocou em prática seu processo de reformulação nesta sexta-feira, 10, ao anunciar o português Luís Campos, de 57 anos, como novo consultor de futebol. Ele será responsável direto pelas contratações do milionário clube francês e irá substituir o brasileiro Leonardo, que deixou o time parisiense após uma série de atritos e contestações dos torcedores. “Ao longo de sua carreira, Luís Campos acompanhou muitos grandes nomes do futebol, incentivando o surgimento de novas gerações de talentos que se tornaram grandes jogadores do futebol mundial. O clube, que sempre atraiu os maiores talentos, vai beneficiar das ideias, conhecimentos e experiência de Luís Campos, para ajudar a equipe a atingir um novo patamar”, disse o PSG, em nota.

Com passagens por Monaco e Lille, Luís Campos será o responsável por refazer o elenco do Paris. A expectativa é que mais jogadores deixem o clube nesta janela de transferências – até o momento, a principal saída foi do argentino Ángel Di María, que não renovou seu contrato. Além disso, na imprensa francesa, o nome do treinador Zinedine Zidane ganhou forças nas últimas horas. De acordo com a “RMC”, a diretoria espera anunciar a saída de Mauricio Pochettino nas próximas horas e tem o ex-técnico do Real Madrid como principal candidato para assumir o posto. Sem clube desde que deixou os espanhóis, Zidane soma três conquistas da Liga dos Campeões como técnico dos madrilenos – o campeonato é o principal objetivo do clube francês.