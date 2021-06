Antes de jogo da seleção, Neymar ironiza gramado do Engenhão com enquete

O Brasil irá disputar as quartas de final da Copa América na próxima sexta-feira, 2, no Estádio Nilton Santos, criticado pelo craque do PSG

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar durante partida entre Brasil e Colômbia pela Copa América 2020



A seleção brasileira irá disputar as quartas de final da Copa América na próxima sexta-feira, 2, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, contra um adversário ainda desconhecido – o complemento da última rodada da fase de grupos acontece nesta segunda-feira. Antes da partida decisiva, o atacante Neymar tratou de ironizar o palco do confronto em sua conta no Instagram. Através da função Stories, o craque perguntou em tom de brincadeira aos seus seguidores qual estádio receberia o próximo jogo do Brasil, colocando duas opções disponíveis. A primeira foto mostrava um campo que parece ser de terra em um local desconhecido, enquanto a outra exibia parte do estádio Wembley, localizado na Inglaterra e tratado por muitos como o melhor do mundo.

Vale lembrar que Neymar já havia criticado a qualidade do gramado do Nilton Santos depois da vitória da seleção brasileira por 4 a 0 sobre o Peru. “Comemorando após marcar um gol no ‘belo’ gramado do Engenhão. Por favor, arruma o campo”, disse após o duelo da fase de grupos. Lionel Messi, capitão e camisa 10 da Argentina, também colocou a culpa no gramado depois de um empate da Albiceleste com o Chile.