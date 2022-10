Mbappé quebra recorde de gols do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões

Aos 23 anos, o francês se tornou o maior goleador do clube no torneio intercontinental

EFE/EPA/YOAN VALAT Mbappé fez seu 31º gol na Liga dos Campeões com a camisa do PSG



O jovem Kylian Mbappé segue mostrando que é importante para o Paris Saint-Germain – e por isso tem o maior salário do grupo. Nesta terça-feira, 11, ao marcar contra o Benfica na fase de grupos, Mbappé se tornou o maior goleador da história do PSG na Liga dos Campeões. O gol de pênalti no primeiro tempo foi seu 31º no torneio, liderando sozinho o ranking da equipe parisiense. Mbappé passou Edinson Cavani, que tinha 30 gols marcados. Apesar do protagonismo, o atacante teria dito recentemente que está ‘arrependido’ de ter estendido o seu contrato e quer deixar o clube em janeiro. Ele estaria insatisfeito com seu posicionamento dentro de campo. No entanto, os relatos foram negados pelo diretor esportivo do clube, Luis Campos. Desde o começo da temporada, Mbappé tem se envolvido em polêmicas com outros jogadores e nos bastidores da equipe. O empate no Parc des Princes deixa o PSG na liderança do Grupo H, empatado em 8 pontos com os portugueses. Ambas as equipes podem confirmar o acesso às oitavas na próxima rodada.