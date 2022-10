Torcida do Flamengo faz festa antes de embarque do time para a final da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, 12, o rubro-negro faz o primeiro jogo da decisão contra o Corinthians, Neo Química Arena, às 21h45

Marcelo Cortes/ CRF Alguns torcedores apareceram na porta do CT antes do embarque da equipe



O Flamengo recebeu o apoio de sua torcida nesta terça-feira, 11, pouco antes de embarcar para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil na quarta-feira, 12, às 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Na saída do CT, torcedores levaram batuques, bandeiras e sinalizadores. Fora de casa, 3.800 rubro-negros estarão no setor visitante. O técnico Dorival Júnior deve ter o time completo para a decisão, depois de poupar a equipe titular no fim de semana contra o Cuiabá. O clube foi pego de surpresa nesta terça com a notícia do falecimento do pai de Arturo Vidal. Mesmo assim, o chileno decidiu seguir com o grupo para o jogo de amanhã. O nome dos relacionados não foi divulgado.