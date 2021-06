Mbappé recusa comparações com Messi e Cristiano Ronaldo: ‘Falta de consciência’

O atacante irá defender a França na Eurocopa, torneio que começa no próximo dia 11 de junho e que será disputado em várias sedes espalhadas pelo Velho Continente.

Reprodução/ Twitter @PSG_Inside Mbappé fez três gols contra o Barcelona em confronto válido pela Liga dos Campeões



Kylian Mbappé, estrela do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, é tratado como um dos melhores jogadores do planeta na atualidade, tendo como principais feitos a conquista da Copa do Mundo de 2018, a artilharia das últimas duas edições do Campeonato Francês e a vice-artilharia da Liga dos Campeões 2020/21. O atacante, no entanto, rejeita qualquer tipo de comparação com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dupla que quebrou vários recordes e enfileirou conquistas da Fifa de melhor do mundo.”Eles são melhores. Não sou só eu que sei disso”, disse em entrevista à revista britânica “Esquire”, nesta quarta-feira, 2. “Todo mundo sabe disso. Se você disser a si mesmo que se sairá melhor do que eles, isso está além do ego ou da determinação – é falta de consciência. Esses jogadores são incomparáveis. Eles quebraram todas as leis da estatística. Eles tiveram de 10 a 15 anos extraordinários.”

Mbappé, por outro lado, admite que se pega comparando-se com as grandes estrelas, tendo como objetivo a evolução. “Claro que acabamos sempre nos comparando com os melhores, tal como um pasteleiro se compara com os melhores pasteleiros. Vejo jogos de outros grandes jogadores para ver o que fazem e penso que eles também olham para mim. E isso faz com todos tentem ser melhores, que cada um se leve ao limite, tal como Cristiano Ronaldo foi bom para Messi e Messi foi bom para Cristiano Ronaldo”, explicou o atacante de 22 anos, que irá defender a França na Eurocopa, torneio que começa no próximo dia 11 de junho e que será disputado em várias sedes espalhadas pelo Velho Continente.