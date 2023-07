São Paulo negocia com James Rodríguez e vai ‘até o fim’ para contratar meia colombiano 

Em busca de um armador de peso para reforçar o elenco, o Tricolor conversa com o meia há semanas e espera um desfecho positivo nos próximos dias

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/ James Rodríguez comemorando gol com a camisa da Colômbia



O São Paulo está em negociação com o meio-campista James Rodríguez e tenta fechar com o colombiano até o final desta janela de transferências, nesta terça-feira, 2. Em busca de um armador de peso para reforçar o elenco, o Tricolor conversa com o meia há semanas e espera um desfecho positivo nos próximos dias. A informação foi publicada inicialmente pelo “SBT” e confirmada pelo jornalista Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. Sem clube desde abril, quando rescindiu seu contrato com o Olympiacos (Grécia), James está livre para assinar com qualquer equipe. No time grego, ele fez 23 partidas, somando cinco gols e seis assistências. Aos 32 anos, o jogador também coleciona passagens por Banfield (Argentina), Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern de Munique, Everton e Al Rayyan (Catar). Pela seleção colombiana, o atleta tem 90 partidas, com 26 gols. Seu auge foi na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, quando foi artilheiro do torneio.