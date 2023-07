Lucas Veríssimo é a 21ª contratação de Duílio Monteiro Alves à frente do Corinthians; veja a lista

Zagueiro foi adquirido por empréstimo junto ao Benfica

Reprodução/Twitter/Olavo Guerra/Corinthians Lucas Veríssimo ao lado de Duílio Monteiro Alves



O Corinthians anunciou a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, na tarde desta quarta-feira, 26. Em nota, o Timão explicou que o jogador será emprestado pelo Benfica por um ano, ou seja, até junho de 2024. No acordo, entretanto, o Alvinegro conseguiu ter a preferência de uma futura compra. “Estou muito feliz em vestir esta camisa e espero ajudar o clube em busca dos objetivos na temporada”, disse o reforço corintiano. Formado nas categorias de base do Santos, Veríssimo se destacou na Vila Belmiro e foi negociado ao time português em 2021. Na Europa, o atleta ganhou projeção e chegou a ser convocado por Tite para defender a seleção brasileira. Às vésperas da Copa 2022, porém, ele sofreu uma grave lesão e ficou de fora da lista para o Mundial. O atleta de 28 anos, desta forma, é a 21ª contratação da gestão Duílio Monteiro Alves. Abaixo, veja todos contratados pelo presidente.