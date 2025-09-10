Mbappé se diz enojado com mundo da bola: ‘Não aconselharia meu filho a se envolver com futebol’

Atleta explicou, no entanto, que escolheu ser jogador de futebol e que espera não se arrepender: ‘Quero aproveitar minha carreira ao máximo e só o futuro dirá se fiz certo ou errado’

Astro da seleção francesa e do Real Madrid, Mbappé surpreendeu nesta quarta-feira (10) ao fazer uma análise do mundo da bola. O atacante reclamou das altas cifras que estão envolvidas com a modalidade e se disse “enojado”. Ainda revelou que jamais aconselharia um filho seu a se tornar um jogador de futebol.

A polêmica entrevista foi publicada pela nova revista do jornal francês L’Équipe nesta quarta. O forte e contundente desabafo da estrela veio recheado de críticas ao que jogadores vivem no bastidor da bola. Ele falou de falsas amizades – teria se desentendido com Messi e Neymar no Paris Saint-Germain -, sem revelar com quais jogadores, e disse que o dinheiro envolvido “estraga tudo” em pontos da vida, como o relacionamento familiar.

“Quanto mais dinheiro você tem, mais problemas tem. Muitas pessoas não conseguem ver como sua vida muda. Se eu não tivesse essa paixão, o mundo do futebol já teria me enojado faz tempo. Eu nunca aconselharia meu filho a se envolver com futebol. Quem me dera ter filhos que odiassem futebol”, afirmou Mbappé.

O jogador explicou que escolheu ser jogador de futebol e que espera não se arrepender. “Casamento (com a bola) afetando meu equilíbrio? Não, eu escolhi e cada um constrói sua vida de sua maneira. Quanto a mim, fiz a escolha pensando que o futebol seria minha vida inteira”, disse. “Quero aproveitar minha carreira ao máximo e só o futuro dirá se fiz certo ou errado.”

Mbappé ainda admitiu que “não aceita o fracasso”, por isso entra sempre em campo determinado a vencer e reconheceu que com a seleção francesa “mostra melhor o seu talento.” Também elogiou Zinedine Zidane, possível substituto de Didier Deschamps após a Copa do Mundo de 2026, como melhor nome para o cargo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório