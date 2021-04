Mbappé sofre lesão e vira dúvida para decisão City x PSG pela semifinal da Liga dos Campeões

O atacante teve uma contratura na perna direita na derrota por 2 a 1 diante dos ingleses, em pleno Parque dos Príncipes, na última quarta, pela primeira partida da semi

EFE/EPA/YOAN VALAT Mbappé durante a derrota do PSG para o Manchester City



O Paris Saint-Germain pode ter um desfalque importantíssimo para a decisão contra o Manchester City, marcada para a próxima terça-feira, 4, no Etihad Stadium, pela rodada de volta da semifinal da Liga dos Campeões. Trata-se do atacante Kylian Mbappé, artilheiro do time na temporada 2020/21, que sofreu uma contratura na perna direita na derrota por 2 a 1 diante dos ingleses, em pleno Parque dos Príncipes, na última quarta. A informação foi confirmada pelo treinador Maurício Pocchetino e pelo médico do clube parisiense, na manhã desta sexta-feira.

Mbappé, por outro lado, é desfalque certo para a partida deste sábado, 1º, diante do Lens, em Paris, pela 35ª rodada do Campeonato Francês. Restando quatro rodadas para o final, o PSG é o segundo colocado, com um ponto a menos que o Lille, que entra em campo no mesmo dia para encarar o Nice. Artilheiro do time nacional e na Liga dos Campeões, o atacante francês vive excelente momento, sendo decisivo em várias partidas durante a temporada. Seu nome, inclusive, é um dos citados quando o assunto é candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo na temporada.

Antes da derrota do PSG para o City, o brasileiro Neymar, camisa 10 do PSG, tratou de exaltar a importância de Mbappé para o time. “Com Kylian Mbappé, nosso relacionamento sempre foi muito bom desde sua chegada. Jogamos juntos há quatro anos e fazemos história. Ele é um jogador de alto nível com quem me divirto muito. Espero que possamos continuar jogando juntos por muitos anos porque é difícil encontrar uma dupla assim. Não vejo melhor dupla no futebol do que nós”, analisou. “Acho que esse é o melhor PSG em que já joguei desde que cheguei É uma equipe muito mais preparada e sabe o que fazer. No ano passado fomos bem. Esperamos chegar na final de novo. Estou tranquilo, tenho total confiança na minha equipe, nos meus companheiros… vamos chegar lá”, concluiu Neymar.