Melhor jogador do mundo pela Fifa, Lewandowski quebra recorde de 52 anos na Bundesliga

A temporada tem sido de conquistar pessoais para Robert Lewandowski. Depois de conquistar a Tríplice Coroa na Alemanha (Bundesliga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões) na temporada 2019/20, o polonês segue em alta no Campeonato Alemão e neste final de semana quebrou um recorde que já durava 52 anos. Ao marcar o primeiro gol na vitória do Bayern de Munique contra o Freiburg por 2 a 1, o atacante chegou a 21 gols em 16 rodadas da competição, ultrapassando Gerd Muller que marcou 20 gols em 16 jogos na temporada 1968/69. Nas redes sociais, o clube bávaro comemorou o feito. “Outra jogo, outro recorde de Lewandowski. Ele é o primeiro jogador na história da Bundesliga a marcar 21 gols em apenas 16 jogos – um novo recorde, batendo os 20 gols de Gerd Müller em 1968/69″. O Bayern de Munique é o líder do Campeonato Alemão com 36 pontos, quatro pontos a frente do segundo colocado, o RB Leipzig.

Another matchday, another Lewandowski record… 😏@lewy_official

is the first player in Bundesliga history to score 21 goals after just 16 games – a new Hinrunde record, beating Gerd Müller's 20 goals from 1968/69 🔥

🔴⚪ #FCBSCF pic.twitter.com/uqmB41y5fy

— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 17, 2021