Fifa altera cronograma do Mundial de Clubes e divulga data da estreia do campeão da Libertadores

Mundial de Clubes 2020 será realizado no Catar



Na manhã desta segunda-feira, 18, a Fifa anunciou algumas mudanças no cronograma do Mundial de Clubes 2020, que acontecerá entre os dias 01 e 11 de fevereiro, no Catar. Com a desistência do Auckland City, time da Nova Zelândia, o estádio Khalifa International saiu dos planos da Fifa, ficando apenas os estádios Education City, de Doha, e Ahmad Bin Ali, de Al Rayyan. O campeão da Libertadores (Santos ou Palmeiras) irá estrear no torneio dia 07 de fevereiro, no estádio Education City, às 21h hora local (15h no horário de Brasília) o mesmo palco da final no dia 11.

Com a primeira partida cancelada (entre Auckland City e Al-Duhail), a primeira partida do torneio será no dia 04 de fevereiro às 17h na hora local (11h no horário de Brasília). A final acontece às 21h hora local (15h no horário de Brasília). Os times confirmados até o momento são Al-Duhail, do Catar (que avança para a segunda fase direto depois da saída do Auckland); Al Ahly, do Egito; Bayern de Munique, da Alemanha; Ulsan, da Coreia do Sul e Tigres, do México. O sorteio do chaveamento será realizado nesta terça-feira, 19, em Zurique, na sede da Fifa na Suíça.