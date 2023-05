Mesmo com cartão vermelho anulado, Vini Jr. não jogará pelo Real nesta quarta; entenda

Brasileiro, por outro lado, dever comparecer ao Santiago Bernabéu para acompanhar a equipe contra o Rayo Vallecano

Khaled DESOUKI / AFP Vinicius Júnior marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Al Hilal



O atacante Vinicius Júnior não estará à disposição do Real Madrid para o confronto diante do Rayo Vallecano, nesta quarta-feira, 24, no Santiago Bernabéu, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol – a bola rola a partir das 14h30 horas (de Brasília). Mesmo com a anulação do cartão vermelho recebido no duelo diante do Valencia, o brasileiro não será relacionado pelo técnico Carlo Ancelotti por sofrer dores no joelho. De acordo com a imprensa espanhola, entretanto, o craque deverá comparecer ao estádio e até receber homenagens. No último domingo, o “Malvadeza” voltou a sofrer preconceito racial de torcedores rivais. Segundo o jornal “AS”, ele cogitou a deixar o clube merengue, mas continuará defendendo as cores madrilenas na próxima temporada. Até o momento, quatro homens foram presos em Madri por pendurarem um boneco com o uniforme de Vini Júnior em uma ponte da capital espanhola, em janeiro, simulando o enforcamento do atacante. Outro três também torcedores do Valencia foram detidos, mas já foram liberados. A Federação Espanhola e a LaLiga prometem aumentar a punição para quem discriminar atletas. A equipe valenciana, por exemplo, foi multada e teve parte do seu estádio interditado.