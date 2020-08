Messi avisa ao Barcelona que não se reapresentará, diz rádio espanhola

O elenco do clube catalão fará exames de Covid-19 neste domingo (30)

JuanJo Martín/EFE Lionel Messi quer sair do Barcelona



O argentino Lionel Messi comunicou ao Barcelona que não participará dos testes PCR de coronavírus pelos quais os jogadores da equipe principal devem passar neste domingo (30). As informações são da emissora de rádio catalã RAC 1. Os testes são obrigatórios para que os atletas confirmem não estar infectados e, assim, serem liberados para iniciar a pré-temporada na próxima segunda-feira (31), sob o comando do técnico Ronald Koeman. Messi tomou a decisão porque considera que seu contrato terminou após a execução da cláusula de liberação no final da temporada, conforme explicado pelo jornal El Periódico.

Nesta sexta-feira (28), o estafe de Messi anunciou que o jogador apareceria para realizar os testes e treinar, a fim de não forçar ainda mais a situação. A decisão foi tomada por respeito aos sócios e torcedores do clube e também para tentar obter um acordo para sair. A reviravolta vem depois que o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, afirmou que renunciaria ao cargo caso o camisa 10 se comprometesse a cumprir o contrato até o fim, marcado para junho do ano que vem. A cláusula de rescisão é de 700 milhões de euros.

*Com EFE