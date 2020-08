Torcedores do Newell’s Old Boys organizam carreata pela volta de Messi

Apesar do pedido, dirigente admite que possibilidade é pequena: ‘Eu vejo isso muito longe e muito difícil’

EFE/Franco Trovato Fuoco Manifestação foi convocada pelas redes sociais depois da divulgação que Messi estaria deixando o Barcelona



Mais de uma centena de torcedores do Newell’s Old Boys organizaram uma carreata nesta quinta-feira do estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, até o Monumento da Bandeira, para pedir a volta do ídolo Lionel Messi, que passou pela base do clube antes de se transferir para o Barcelona.

A manifestação foi convocada pelas redes sociais depois da divulgação do desejo do craque de deixar o clube catalão, onde chegou aos 13 anos, em 2000. Os torcedores estenderam uma bandeira com o rosto do craque argentino, e outra com o estudo do Newell’s, com a frase que marca o movimento no Monumento Histórico Nacional à Bandeira, localizado onde o herói Manuel Belgrado erguei a bandeira argentina pela primeira vez.

Sob o slogan “Seu sonho, nossa esperança”, os torcedores se reuniram a bordo de carros, para evitar aglomerações, e percorreram cerca de 4km. Natural de Rosário e torcedor do Newell’s, Messi já manifestou o desejo de encerrar a carreira no clube, mas costumava ressaltar que não sabia se isso seria possível por se sentir confortável no Barcelona – realidade que mudou recentemente.

“Além do fato de que é um sonho e todos nós temos a expectativa de que um dia ele virá, preciso ser honesto sobre o que eu penso. Para mim, é algo muito difícil e muito complicado, apesar do desejo e do desejo que temos como torcedores do Newell’s. Eu vejo isso muito longe e muito difícil”, admitiu em uma entrevista o atacante Ignacio Scocco, ídolo da equipe.

O secretário do Newell’s, Juan José Concina, declarou que a diretoria está disposta a abrir portas para o clube – mas ressaltou que nada foi conversado com qualquer pessoa ligada ao camisa 10 da seleção argentina.

“Não podemos fazer nada além de esperar por sua decisão e, caso Messi decida jogar pelo Newell’s um dia, tudo que podemos fazer é nos colocar à sua disposição e perguntar-lhe o que precisa que façamos no clube para trazê-lo aqui. O que mais poderíamos fazer?”, questionou.

Na grande maioria das pesquisa conduzidas pela mídia local, o Manchester Citu parece ser o destino mais provável para Messi, seguido pelo PSG. O Newell’s aparece em um distante terceiro lugar, dividindo votos com clubes como Inter de Milão, Juventus e Manchester United.

