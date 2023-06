Presidente da CBF diz que pretende conversar com Ancelotti em viagem para a Europa na Data Fifa

Ednaldo Rodrigues não descartou a possibilidade de fechar com o técnico do Real Madrid somente na metade de 2024

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o baiano Ednaldo Rodrigues afirmou nesta terça-feira, 6, que pretende se reunir com o treinador Carlo Ancelotti, do Real Madrid, na próxima semana. Em entrevista à Jovem Pan News, o cartola afirmou que a viagem para a Europa, onde a seleção brasileira fará dois amistosos, será fundamental para o futuro da Amarelinha. Além de manter o técnico italiano como plano A, o mandatário também não descartou a possibilidade de fechar com o experiente profissional na metade de 2024, quando seu contrato se encerrar com os madrilenos. “Ancelotti continua sendo o plano A. Nesta viagem que estaremos juntos com a seleção na Europa, teremos uma clareza maior. A partir deste momento, vamos ser sinceros e explicar se é viável ou não. Essa viagem será muito significativa para nós porque está dentro da nossa previsão”, disse. “Olha, eu prefiro analisar tudo após a conversa com o Ancelotti. Pretendo conversar com ele e com o presidente do Real Madrid. Depois disso, teremos uma clareza maior. Se tiver outro plano, vou ouvir outras pessoas antes de tomar uma decisão”, continuou, ao ser perguntado sobre aguardar a definição do substituto de Tite para o ano que vem.

A seleção brasileira fará amistosos contra Guiné, dia 17, em Barcelona, na Espanha; e diante de Senegal, no dia 20, em Lisboa, em Portugal. No compromisso válido pela Data Fifa de junho, a cúpula da CBF tentará cativar Ancelotti. O problema, entretanto, é que o técnico deseja cumprir sua palavra com o Real Madrid. “O problema não é a questão da multa. A questão é ter o contrato. As pessoas querem honrar o contrato, não querem rompimento”, disse Ednaldo Rodrigues, que ainda acredita num acordo. “Não estou convicto. Quando a gente aposta numa ideia, temos que fazer com tudo para que essa ideia dê certo. Ainda acreditamos. Reconheço que vocês não estão no dia a dia, mas queremos essa insistência porque está dentro do tempo desta definição. Temos que acreditar”, finalizou o mandatário.