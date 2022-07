Messi decide e PSG vence amistoso contra time de Leandro Damião

Craque argentino marcou um gol e construiu a jogada do outro; Neymar e Mbappe jogaram apenas 45 minutos

Em seu segundo amistoso da pré-temporada de 2022/23, o PSG venceu o Kawasaki Frontale, time de Leandro Damião que é o atual bicampeão japonês, por 2 a 1. A partida foi disputada no Estádio Olímpico de Tóquio na manhã desta quarta-feira, 20, e terminou com vitória dos franceses por 2 a 1. O destaque da partida foi o argentino Lionel Messi, que marcou o primeiro e participou da construção da jogada do segundo gol, marcado por Arnaud Kalimuendo. O zagueiro Kazuya Yamamura marcou o gol da equipe japonesa já nos minutos finais. Messi foi substituído no começo do segundo tempo, enquanto Neymar e Mbappé só atuaram na primeira etapa. O PSG ainda terá dois amistosos pré-temporada no Japão: contra o Urawa Reds no sábado e contra o Gamba Osaka na segunda. O primeiro jogo oficial será no dia 31 de julho, na disputa da Supercopa da França.