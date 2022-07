Alisson Santos é campeão mundial nos 400m com barreiras com recorde

Brasileiro fez prova perfeita com o tempo de 46.29s; os americanos Benjamin e Bassitt fecharam o pódio

Cbat/Reprodução Alison dos Santos segue invicto em 2022 em todas as provas



Alison dos Santos, o Piu, é campeão mundial nos 400 metros com barreiras masculino no Mundial de Atletismo nos Estados Unidos. O brasileiro fez uma ótima prova, correndo muito à frente dos adversários, terminando com 46.29s, estabelecendo um novo recorde mundial. O campeão olímpico Karsten Warholm ficou de fora do pódio. Alisson está invicto em 2022 tendo vencido todas as provas na Diamond League e agora no Mundial. O corredor de 22 anos terminou à frente dos americanos Ray Benjamin, que fez 46.89s seu melhor tempo na temporada, e de Trevor Bassitt que fez 47.39s e ficou com o bronze. A cerimônia de premiação do pódio será nesta quarta-feira, 20, às 7h (horário de Brasília). O SporTV transmite.