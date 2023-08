Messi decide em classificação do Inter Miami e atinge números incríveis nos EUA; veja 

Argentino fez mais dois gols na classificação para as quartas de final da Leagues Cup

Reprodução/Twitter/@InterMiamiCF Messi comemora classificação do Inter Miami na Leagues Cup



O Inter Miami garantiu sua vaga nas quartas de final da Leagues Cup, na noite deste domingo, 6, ao derrotar o Dallas nas penalidades por 5 a 3, após um emocionante empate em 4 a 4. Como não poderia ser diferente, o nome da classificação foi o astro Lionel Messi. Além de abrir o placar completando uma assistência de Jordi Alba, o argentino foi decisivo para levar o jogo aos pênaltis. Quando a franquia da Flórida perdia por 4 a 2, já aos 35 minutos do segundo tempo, o camisa 10 cruzou na área e viu o adversário Marco Farfán anotar contra. Cinco minutos depois, o craque bateu uma falta com perfeição, deixando tudo igual. Nas cobranças de pênaltis, o campeão do mundo com a Argentina ainda abriu a série convertendo sua chance. Com o resultado, o clube dirigido por David Beckham espera o ganhador do embate entre Charlotte FC e Houston Dynamo. Já Messi atinge a marca de sete gols e uma assistência em quatro partidas disputadas nos Estados Unidos. Ao todo, o jogador precisa de apenas 37 minutos para contribuir com algum tento.

OTRO GOLAZO DE NUESTRO CAPITÁN 🫡 🫡🫡#DALvMIA | 4-4 pic.twitter.com/aOhBw7LJGZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

7' | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match 👏👏#DALvMIA | 0-1 | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023