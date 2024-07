Messi desfalcará Inter Miami em dois jogos por lesão de ligamentos

Time norte-americano disse que ‘disponibilidade do capitão será marcada por revisões periódicas e pelo desenvolvimento da sua recuperação’

Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Lionel Messi rompeu ligamento na final da Copa América



O astro da Argentina Lionel Messi, que sofreu uma lesão no tornozelo direito na final da Copa América-2024, ficará de fora dos dois próximos jogos do Inter Miami na Major League Soccer (MLS), informou nesta terça-feira (16) o técnico da equipe, Gerardo Martino. Num breve relatório médico, o Inter confirmou nesta terça que seu astro “sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo da perna direita”. “A disponibilidade do capitão será marcada por revisões periódicas e pelo desenvolvimento da sua recuperação”, concluiu o texto. “Acho que ele não tem nenhuma (chance) por causa de como está seu tornozelo”, afirmou o treinador. Messi, de 37 anos, se machucou no segundo tempo da vitória da Argentina por 1 a 0 sobre a Colômbia no último domingo, que deu à ‘Albiceleste’ seu 16º título continental. O craque deixou o campo aos prantos no Hard Rock Stadium, em Miami, onde um enorme inchaço podia ser visto em seu tornozelo. Poucas horas antes, o técnico Gerardo Martino anunciou que não esperava contar com Messi para os duelos de quarta-feira, contra o Toronto FC, e de sábado, contra o Chicago Fire, ambos em casa.

Em uma postagem no Instagram na segunda-feira, Messi agradeceu aos torcedores pelas mensagens de apoio e tranquilizou os fãs. “Estou bem, graças a Deus, e espero poder estar em campo novamente em breve, curtindo o que mais gosto de fazer”, escreveu o atacante de 37 anos. Seu grande parceiro, Luis Suárez, voltou aos treinos do Inter após a participação na Copa América pelo Uruguai, que terminou na terceira colocação. Com 14 vitórias, o Inter Miami está na segunda colocação da Conferência Leste da MLS, um ponto atrás do Cincinnati (48 pontos), que derrotou o time da Flórida por 6 a 1 no dia 6 de julho. Messi vai desfalcar o Inter no jogo de quarta-feira, contra o Toronto FC, e também no próximo sábado, contra o Chicago Fire. Depois dessas duas partidas, o elenco comandado por Martino iniciará a defesa do título da Leagues Cup, torneio conjunto entre a MLS e a liga mexicana, com o jogo de estreia contra o Puebla no dia 27 de julho.

