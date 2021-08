Quando Messi vai estrear? Saiba tudo sobre a contratação do PSG que abalou o mundo

Aos 34 anos, o astro argentino começa um novo ciclo na carreira, buscando liderar o Paris Saint-Germain rumo ao título inédito da Liga dos Campeões

Divulgação/PSG Lionel Messi, seis vezes melhor do mundo, é a principal contratação da história do PSG



O Paris Saint-Germain parou o mundo ao anunciar na última terça-feira, 10, o atacante Lionel Messi como novo reforço. Melhor jogador do século XXI, o argentino deixou o Barcelona após 21 anos devido aos problemas financeiros do clube espanhol. Agora, aos 34, o astro começa um novo ciclo na carreira, buscando liderar o PSG rumo ao título inédito da Liga dos Campeões. Mas você sabe quando o seis vezes melhor do mundo irá estrear com a camisa azul e vermelha? E quanto ele irá receber anualmente? Veja esses e outros detalhes da principal negociação da janela de transferências europeia.

Quando Messi estreará no PSG?

Sem entrar em campo desde 10 de julho, quando participou da vitória da Argentina sobre o Brasil na final da Copa América, Messi ainda não sabe quando fará o seu primeiro jogo pelo PSG. Anunciado na terça-feira, o meia-atacante fez o seu primeiro treino no time francês na quinta-feira, 12, e não enfrentará o Strasbourg neste sábado, 14, no Parque dos Príncipes, embora sua presença no estádio esteja confirmada. O clube apresentará o goleiro Donnarumma, o zagueiro Sergio Ramos e o craque argentino horas antes do início da partida. A expectativa é que o seis vezes melhor do mundo inicie sua jornada no Paris no dia 20 de agosto, diante do Brestois, fora de casa, pela terceira rodada. Caso isso não aconteça, Messi deverá entrar em campo no dia 29 deste mês, quando o PSG visitará o Reims, também pelo Nacional.

Quanto Messi vai ganhar?

De acordo com diversos veículos de informação europeus, Messi receberá 35 milhões de euros (R$ 214 milhões) líquidos por ano, com bônus incluídos. As cifras estratosféricas colocam o argentino no nível salarial de Neymar, representando o único investimento do PSG na contratação, já que ele deixou o Barcelona sem custos. O salário, no entanto, representa 40% menos do que o meia-atacante ganhava no clube azul-grená. Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, assegura que o clube não burlou as regras de fair play financeiro. “Antes de fazer qualquer operação, falamos com todos os acionistas e com a liga francesa. Se a contratação aconteceu é porque tínhamos tudo arrumado.”

Até quando vai o contrato?

Lionel Messi assinou vínculo com o PSG até a metade de 2023, ou seja, por duas temporadas. No acordo, porém, existe a possibilidade da renovação por uma temporada. Caso isso aconteça, ele deixaria o Parque dos Príncipes com 37 anos, ainda mais perto da aposentadoria.

Qual deve ser o time?

Opções não faltam para Maurício Pochettino escalar o PSG nesta temporada. Além do craque argentino, o técnico também poderá contar com outros reforços de peso, como o zagueiro Sergio Ramos, o goleiro Gianluigi Donnarumma, o lateral-direito Achraf Hakimi e o meio-campista Georgino Wijnaldum. Assim, a tendência é que o treinador tenha como base um time com: Keylor Navas (Donnarumma); Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos e Diallo; Paredes, Wijnaldum e Verratti (Di María); Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. As escalações do técnico, claro, vão variar de acordo com o adversário. Além disso, existe a possibilidade de Mbappé deixar o clube. Segundo a imprensa francesa, a estrela francesa acha que a presença do argentino o ofuscará.

Com quem Messi já jogou no elenco?

Apesar de deixar o Camp Nou, sua casa por mais de duas décadas, Messi não será um “estranho no ninho”. No PSG, o craque reencontra Neymar, com quem brilhou de 2013 a 2017 no time catalão. Juntos, eles conquistaram oito títulos, incluindo uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e dois Campeonatos Espanhóis. Outro brasileiro “velho conhecido” é Rafinha, que foi formado nas categorias de base do Barça e atuou no time profissional por muitos anos. Em Paris, Messi também irá dividir vestiário com os compatriotas Di María e Leandro Paredes, seus companheiros no título da Copa América deste ano. Mauro Icardi, outro argentino, também já teve o privilégio de atuar ao lado do astro pela seleção.

Quais competições o craque vai disputar?

Lionel Messi fará o seu debute no Campeonato Francês, na Copa da França e na Copa da Liga Francesa, competições que o PSG vem dominando nas últimas temporadas. O principal objetivo do argentino, no entanto, será a taça da Liga dos Campeões da Europa, que ainda não faz parte da galeria de troféus do clube. O jogador de 34 anos, por sua vez, já conquistou o título em quatro oportunidades e ainda quer mais. “Desde que cheguei aqui fui bem recebido, assim como minha família. Quero agradecer ao presidente e ao [diretor de futebol] Leonardo por todo o carinho e pela rápida resolução do negócio. Quero seguir ganhando títulos, pois o PSG é um clube ambicioso. Quero mais uma Champions, e acho que estou no lugar ideal, este clube está pronto para vencê-la”, disse o atleta, em sua apresentação.