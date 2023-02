Messi é dúvida para o confronto contra o Bayern pela Champions League, diz jornal francês

Argentino levou uma pancada na derrota para o Olympique de Marselha e será desfalque no duelo contra o Mônaco neste sábado, 11

Sebastien Nogier/EFE Messi levou uma pancada na coxa diante do Olympique de Marselha pela Copa da França



O Paris Saint-Germain pode ter outro desfalque para duelo diante do Bayern de Munique na terça-feira, 14, às 17 horas, no primeiro duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões. Segundo o jornal francês L’Equipe, Lionel Messi virou dúvida para o confronto após receber uma pancada na coxa na derrota do PSG para o Olympique de Marselha, pela Copa da França. Entretanto, a equipe confia no retorno do astro argentino para o jogo diante dos Bávaros. Ele não deve atuar contra o Mônaco, neste sábado, 11, pelo Campeonato Francês. Além de Messi, Mbappé também não deve atuar contra a equipe alemã. O PSG também não conta com o meia Renato Sanches. Fora desde o término da Copa do Mundo, o zagueiro Kimpembe foi liberado pelo Departamento Médico do clube, mas está sem ritmo de jogo. O brasileiro Neymar retornou ao time depois de não atuar em dois jogos por dores musculares. O primeiro jogo das oitavas da maior competição de clubes do mundo será no Parque dos Príncipes, em Paris.